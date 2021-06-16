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Переговори Байдена та Путіна у Женеві перейшли у широкий формат

Автор: Дмитро Левицький

Президенти США та Росії, Джо Байден та Володимир Путін, продовжили переговори у Женеві. До переговорів лідерів двох держав долучилися інші члени американської та російської делегацій.

Про це повідомив телеканал CNN.

Як повідомив телеканал, про те, що переговори Байден і Путіна перейшли у широкий формат, розповів представник Білого дому.

Початок переговорів у широкому форматі, як пише російське агентство "ТАСС", підтвердила і прес-служба Кремля. Після того, як Байден і Путін завершили переговори у вузькому складі, вони пішли коротку перерву.

"Переговори в розширеному складі почалися", - сказав представник Кремля.

Нагадаємо, переговори Байдена і Путіна у вузькому складі завершилися о 16:19. Окрім двох президентів, участь у переговорах брали держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Як писало РБК-Україна, після переговорів Байден і Путін не будуть проводити спільної прес-конференції, а зустрінуться з журналістами окремо. Росія наполягала на тому, щоб спільна прес-конференція відбулася, але Білий дім відмовився.

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Володимир ПутінДжозеф БайденпереговориЖенева