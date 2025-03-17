"Переговорна гра". Що очікувати від розмови Трампа та Путіна і який "дедлайн" для миру

Політолог Володимир Фесенко вважає, що переговори між США та Росією між Трампом і Путіним активізуються до кінця квітня. Він вважає, що обидва лідери мають сильну мотивацію для досягнення домовленостей.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Володимир Фесенко.
Фесенко вважає, що переговори між США та Росією можуть активно розвиватися вже в найближчі тижні. За його словами, ці переговори важливі не тільки для двох країн, але й для України, адже саме на цьому етапі можуть з’явитися нові можливості для мирного процесу.
Він підкреслив, що Трамп, незважаючи на розуміння природи російської політики, має бажання домовитися з Путіним, а також, що і російський президент розуміє важливість цього контакту для своїх стратегічних інтересів.
"Трамп це просто подарунок для нього. Путін розуміє, що зараз є шанс домовитися з багатьох питань, такого шансу не було раніше", - зазначив політолог.
Водночас він зауважив, що хоча Путін і буде торгуватися, він продовжить вести переговори, оскільки знає, що це важливо для досягнення своїх цілей.
Фесенко також вважає, що можуть початися мирні переговори між Україною, Росією та США, де обговорюватимуться вимоги Росії, зокрема щодо України.
"Трамп до цього готовий і натяки, які вже пролунали від нього, вони свідчать, що різнідо цього готовий і натяки, питання будуть обговорюватися", - сказав він.
Політолог підкреслив, що переговори не можуть затягуватися надовго, оскільки Трамп хоче результатів швидше.
"У Трампа є дедлайн і як багато хто вважає, це десь 20 квітня", — додав Фесенко, вказавши, що саме до початку травня, коли мине 100 днів президентства Трампа, йому необхідна значна перемога на міжнародній арені.
Підсумовуючи, Фесенко вважає, що переговорний процес активізується найближчим часом, і навіть якщо не вдасться домовитися про мир у короткі строки, можна очікувати на початок трьохсторонніх мирних переговорів між Україною, Росією та США до кінця березня або на початку квітня.
Нещодавно у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій України та США, на якій американська сторона запропонувала запровадити 30-денне перемир'я з Росією. Україна погодилася на пропозицію, однак застерегла, що Росія може порушити режим тиші.
Щоб обговорити цю пропозицію, Москву відвідав спецпредставник президента США Стів Віткофф. Проте Путін не надав остаточної відповіді щодо перемир'я, заявивши, що Україна може використати цей період для переозброєння. В офіційній Москві підтвердили, що саме цей сигнал був переданий США.
Європейські лідери також висловлюють сумніви щодо готовності Росії дотримуватися перемир'я.
Радник голови Білого дому з національної безпеки Майкл Волтц зазначив, що угода між Україною та Росією може передбачати обмін територіями на гарантії безпеки, хоча вступ України в НАТО залишається малоймовірним.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Путін не відмовиться від спроби окупації України навіть після припинення вогню.
Також, як стало відомо з матеріалів The Independent, Україна має чіткі "червоні лінії" для будь-якої мирної угоди з Росією, зокрема щодо територій.
Додатково, спецпосланець США Стів Віткофф повідомив, що зустріч між Трампом і Путіним може відбутися вже цього тижня.
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