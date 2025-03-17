"Переговорная игра". Что ожидать от разговора Трампа и Путина и какой "дедлайн" для мира

Фесенко считает, что переговоры между США и Россией могут активно развиваться уже в ближайшие недели. По его словам, эти переговоры важны не только для двух стран, но и для Украины, ведь именно на этом этапе могут появиться новые возможности для мирного процесса.

Он подчеркнул, что Трамп, несмотря на понимание природы российской политики, имеет желание договориться с Путиным, а также, что и российский президент понимает важность этого контакта для своих стратегических интересов.

"Трамп это просто подарок для него. Путин понимает, что сейчас есть шанс договориться по многим вопросам, такого шанса не было раньше", - отметил политолог.

В то же время он отметил, что хотя Путин и будет торговаться, он продолжит вести переговоры, поскольку знает, что это важно для достижения своих целей.

Фесенко также считает, что могут начаться мирные переговоры между Украиной, Россией и США, где будут обсуждаться требования России, в частности по Украине.

"Трамп к этому готов и намеки, которые уже прозвучали от него, они свидетельствуют, что разные к этому готов и намеки, вопросы будут обсуждаться", - сказал он.

Политолог подчеркнул, что переговоры не могут затягиваться надолго, поскольку Трамп хочет результатов побыстрее.

"У Трампа есть дедлайн и как многие считают, это где-то 20 апреля", - добавил Фесенко, указав, что именно к началу мая, когда истечет 100 дней президентства Трампа, ему необходима значительная победа на международной арене.

Подытоживая, Фесенко считает, что переговорный процесс активизируется в ближайшее время, и даже если не удастся договориться о мире в короткие сроки, можно ожидать начала трехсторонних мирных переговоров между Украиной, Россией и США до конца марта или в начале апреля.