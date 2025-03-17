"Переговорна гра". Що очікувати від розмови Трампа та Путіна і який "дедлайн" для миру

Політолог Володимир Фесенко вважає, що переговори між США та Росією між Трампом і Путіним активізуються до кінця квітня. Він вважає, що обидва лідери мають сильну мотивацію для досягнення домовленостей.

Фесенко вважає, що переговори між США та Росією можуть активно розвиватися вже в найближчі тижні. За його словами, ці переговори важливі не тільки для двох країн, але й для України, адже саме на цьому етапі можуть з’явитися нові можливості для мирного процесу.

Він підкреслив, що Трамп, незважаючи на розуміння природи російської політики, має бажання домовитися з Путіним, а також, що і російський президент розуміє важливість цього контакту для своїх стратегічних інтересів.

"Трамп це просто подарунок для нього. Путін розуміє, що зараз є шанс домовитися з багатьох питань, такого шансу не було раніше", - зазначив політолог.

Водночас він зауважив, що хоча Путін і буде торгуватися, він продовжить вести переговори, оскільки знає, що це важливо для досягнення своїх цілей.

Фесенко також вважає, що можуть початися мирні переговори між Україною, Росією та США, де обговорюватимуться вимоги Росії, зокрема щодо України.

"Трамп до цього готовий і натяки, які вже пролунали від нього, вони свідчать, що різнідо цього готовий і натяки, питання будуть обговорюватися", - сказав він.

Політолог підкреслив, що переговори не можуть затягуватися надовго, оскільки Трамп хоче результатів швидше.

"У Трампа є дедлайн і як багато хто вважає, це десь 20 квітня", — додав Фесенко, вказавши, що саме до початку травня, коли мине 100 днів президентства Трампа, йому необхідна значна перемога на міжнародній арені.

Підсумовуючи, Фесенко вважає, що переговорний процес активізується найближчим часом, і навіть якщо не вдасться домовитися про мир у короткі строки, можна очікувати на початок трьохсторонніх мирних переговорів між Україною, Росією та США до кінця березня або на початку квітня.