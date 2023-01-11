UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Переговори про зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС стають дедалі складнішими, - голова МАГАТЕ

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, стає дедалі складніше.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Я не вважаю, що (угода щодо зони ядерної безпеки - ред.) неможлива, але це не прості переговори... Це стало довшим і складнішим столом (для переговорів - ред.)", - заявив Гроссі.

Він також зазначив, що діалог ускладнився, оскільки "в ньому почали брати участь російські та українські військові".

Нагадаємо, сьогодні, 11 січня, Гроссі анонсував свій візит до України. При цьому він заявив про плани після цього поїхати до Росії.

Також ми писали, що ще на початку грудня 2022 року Гроссі прогнозував, що домовитися про зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС можна буде до кінця місяця.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСМАГАТЭВійна Росії проти України