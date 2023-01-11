Переговори про зону ядерної безпеки навколо ЗАЕС стають дедалі складнішими, - голова МАГАТЕ

Домовитися про створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС, яка тимчасово перебуває під контролем росіян, стає дедалі складніше.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Я не вважаю, що (угода щодо зони ядерної безпеки - ред.) неможлива, але це не прості переговори... Це стало довшим і складнішим столом (для переговорів - ред.)", - заявив Гроссі. Він також зазначив, що діалог ускладнився, оскільки "в ньому почали брати участь російські та українські військові".