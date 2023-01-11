Переговоры о зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС становятся все сложнее, - глава МАГАТЭ

Договориться о создании зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, которая временно находится под контролем россиян, становится все сложнее.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Я не считаю, что (соглашение насчет зоны ядерной безопасности - ред.) невозможно, но это не простые переговоры… Это стало более длинным и более трудным столом (для переговоров - ред.)", - заявил Гросси.
Он также отметил, что диалог усложнился, поскольку "в нем начали принимать участие российские и украинские военные".
Напомним, сегодня, 11 января, Гросси анонсировал свой визит в Украину. При этом он заявил о планах после этого поехать в Россию.
Также мы писали, что еще в начале декабря 2022 года Гросси прогнозировал, что договориться о зоне ядерной безопасности вокруг ЗАЭС можно будет до конца месяца.
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