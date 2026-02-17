Переговори в Женеві: зустріч політичної групи завершилася, ще одна триває

Зустріч у Женеві

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві проходить третій раунд переговорів між Україною і Росією за посередництва США.

Про початок зустрічі секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров, який безпосередньо бере участь у діалозі, написав о 14:55.

Також він оприлюднив відповідні фотографії. Умеров зазначив, що українська делегація працює конструктивно, зосереджено та "без зайвих очікувань".

Деталей про те, що саме обговорювали сторони, наразі немає.

Варто зауважити, що головним результатом попередніх двох раундів переговорів є обмін полоненими між Україною та Росією, який відбувся вперше за п'ять місяців. З російського полону на Батьківщину повернулися 157 українських захисників.

Головним "каменем спотикання" у переговорах все ще залишається питання територій. Росія висуває жорсткі вимоги - вона хоче повністю контролювати Донецьку область.

При цьому Україна не збирається віддавати окупантам свою територію і наполягає на припиненні вогню по лінії розмежування.