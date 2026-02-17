Переговори в Женеві: Трамп зробив попередження для української делегації

Президент США Дональд Трамп очікує активної участі Києва в майбутньому переговорному процесі в Женеві. Самі переговори відбудуться 17-18 лютого, сторони порушуватимуть питання, пов'язані з безпекою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Білого дому на своєму YouTube-каналі.
Під час спілкування з представниками ЗМІ глава Білого дому прокоментував майбутню зустріч у Женеві за участю делегації США.
Журналісти поцікавилися, яких результатів він очікує від цих контактів і яку роль у них має відіграти Україна.
Відповідаючи на запитання, Дональд Трамп наголосив на значущості майбутніх перемовин і зазначив, що, на його думку, Україна має якнайшвидше долучитися до діалогу.
Він дав зрозуміти, що Вашингтон розраховує саме на такий крок з боку Києва і вважає участь української сторони необхідним елементом подальшого процесу.
Зазначимо, що українська делегація прибула до Женеви для участі в черговому етапі переговорів у тристоронньому форматі. Новий раунд діалогу стартує вже завтра, про що офіційно повідомив керівник делегації секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров.
"Українська делегація вже прибула до Женеви. Завтра починаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі", - написав Умеров.
За його словами, порядок денний зустрічі погоджено заздалегідь, а представники України повністю готові до роботи. Секретар РНБО наголосив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог і предметні обговорення з безпекових та гуманітарних питань. Мета переговорів - просування до гідного і сталого миру.
У Женеві відбудеться вже третій раунд консультацій за участю України, Росії та США. Раніше сторони двічі зустрічалися в Абу-Дабі. До складу української делегації увійшли Рустем Умеров і керівник ОП Кирило Буданов. Київ має намір порушити тему так званого енергетичного перемир'я.
Нагадуємо, що напередодні чергового раунду переговорів у Женеві Росія скоригувала склад своєї делегації. Її знову очолить помічник диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський, відомий резонансними історичними заявами, що викликає питання на тлі очікувань предметного обговорення механізмів моніторингу можливого перемир'я.
Зазначимо, що напередодні переговорів у Женеві аналітики ISW звернули увагу на риторику російських представників, які дають зрозуміти, що Москва не обмежується прагненням закріпити контроль над частинами Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. За оцінкою експертів, заяви російських чиновників свідчать про ширші вимоги до України, які виходять за рамки виключно територіального питання.