Переговори в Женеві: Трамп зробив попередження для української делегації

Переговори в Женеві

Під час спілкування з представниками ЗМІ глава Білого дому прокоментував майбутню зустріч у Женеві за участю делегації США.

Журналісти поцікавилися, яких результатів він очікує від цих контактів і яку роль у них має відіграти Україна.

Позиція Трампа щодо участі Києва

Відповідаючи на запитання, Дональд Трамп наголосив на значущості майбутніх перемовин і зазначив, що, на його думку, Україна має якнайшвидше долучитися до діалогу.

Він дав зрозуміти, що Вашингтон розраховує саме на такий крок з боку Києва і вважає участь української сторони необхідним елементом подальшого процесу.

Зазначимо, що українська делегація прибула до Женеви для участі в черговому етапі переговорів у тристоронньому форматі. Новий раунд діалогу стартує вже завтра, про що офіційно повідомив керівник делегації секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умеров.

"Українська делегація вже прибула до Женеви. Завтра починаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі", - написав Умеров.

За його словами, порядок денний зустрічі погоджено заздалегідь, а представники України повністю готові до роботи. Секретар РНБО наголосив, що українська сторона налаштована на конструктивний діалог і предметні обговорення з безпекових та гуманітарних питань. Мета переговорів - просування до гідного і сталого миру.

Третій раунд переговорів

У Женеві відбудеться вже третій раунд консультацій за участю України, Росії та США. Раніше сторони двічі зустрічалися в Абу-Дабі. До складу української делегації увійшли Рустем Умеров і керівник ОП Кирило Буданов. Київ має намір порушити тему так званого енергетичного перемир'я.