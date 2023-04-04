Переговори залежать від сили на полі бою, НАТО хоче бачити незалежну Україну, - Столтенберг

Відповідаючи на питання, наскільки ймовірний сценарій того, що лінія фронту буде заморожена там, де вона пролягає зараз, Столтенберг відповів, що відповідальність НАТО полягає у тому, аби цього не трапилось.

"Те, чого ми б хотіли, - це бачити Україну, яка здатна звільнити більше землі, відкинути солдатів президента Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.), і тоді це може створити умови для якихось переговорів", - додав генеральний секретар.

Україна, як відзначив Столтенберг, самостійно вирішує, які умови для переговорів та результат є прийнятими для неї. Водночас він додав, що результат перегорів нерозривно пов'язаний з силою на полі бою.

"Отже, якщо хочемо шляхом переговорів досягти рішення, при якому Україна завтра переможе як незалежна суверенна держава, тоді нам потрібно надати військову підтримку сьогодні", - пояснив генеральний секретар НАТО.