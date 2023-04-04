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Переговоры зависят от силы на поле боя, НАТО хочет видеть независимую Украину, - Столтенберг

Фото: Йенс Столтенберг, генсек НАТО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Результат переговоров между Киевом и Москвой будет зависеть от ситуации на фронте. В то же время НАТО желает видеть Украину независимой и способной отбросить солдат российского диктатора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью "Радио Свобода".

Отвечая на вопрос, насколько вероятен сценарий того, что линия фронта будет заморожена там, где она пролегает сейчас, Столтенберг ответил, что ответственность НАТО заключается в том, чтобы этого не случилось.

"То, чего мы бы хотели, - это видеть Украину, которая способна освободить больше земли, отбросить солдат президента Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.), и тогда это может создать условия для каких-то переговоров", - добавил генеральный секретарь.

Украина, как отметил Столтенберг, самостоятельно решает, какие условия для переговоров и результат являются приемлемыми для нее. В то же время он добавил, что результат переговоров неразрывно связан с силой на поле боя.

"Итак, если хотим путем переговоров достичь решения, при котором Украина завтра победит как независимое суверенное государство, тогда нам нужно оказать военную поддержку сегодня", - пояснил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, украинские военные готовятся к контрнаступлению и деоккупации захваченных территорий.

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