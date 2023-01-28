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"Переговори йдуть прискорено": Подоляк про можливу передачу авіації та далекобійних ракет

Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Переговори із партнерами щодо можливості передачі Україні штурмової авіації та далекобійних ракет вже йдуть. І йдеться про прискорений режим обговорень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телеканалу FREEДOM.

"Наші партнери розуміють, як розвивається війна. Вони розуміють, що штурмова авіація для прикриття живої сили і бронетехніки, яку вони нам же дають, необхідна обов'язково. Точно так само для того, щоб різко зменшити ключовий інструмент російської армії - артилерія, нам необхідні ракети. Тому переговори вже йдуть, переговори йдуть прискорено", - заявив Подоляк.

При цьому він зазначив, є ще нюанси, які стосуються психологічного статусу країн-партнерів, які ще частково побоюються, що "світова архітектура у зв'язку з війною повністю ламається".

"Втім, вони поки що не можуть відмовитися від свого деякого консерватизму. Буквально за короткий час ми вийдемо на такі інструменти - авіацію і ракети", - підсумував Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі у рамках першого подібного пакета допомоги.

Додамо, останнім часом заяви від союзників щодо готовності передати Україні винищувачі лунають все частіше.

Про можливість передачі вже говорили в США та Нідерландах, також і Британія не проти постачання авіації українцям, але нібито вже після виведення росіян з окупованих територій України.

Зазначимо, що серед усіх винищувачів Україна хоче отримати саме F-16. Раніше в Повітряних силах пояснювали, чим це обумовлене.

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