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Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі, - Ігнат

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Київ, Субота 28 січня 2023 12:18
Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна очікує отримати від партнерів 24 сучасних винищувачі у рамках першого подібного пакету допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі іспанському виданню El Pais.

Ігнат пояснив, що мова йде про два батальйони винищувачів, у кожному з яких буде по 12 літаків.

За його словами, пріоритетом для України є американські винищувачі F-16. Проте також розглядаються як варіанти французькі бойові літаки Rafale і шведські Gripen.

Речник Повітряних сил зазначив, що, крім складних політичних дискусій та рішень щодо передачі літаків, Україна не зможе відразу розраховувати на сучасні винищувачі на полі бою. Ігнат вважає, що потрібно не менше ніж півроку на навчання пілотів і команд наземного обслуговування.

Нагадаємо, вчора Юрій Ігнат пояснив, що Україна розраховує отримати від партнерів саме багатофункціональні винищувачі F-16, а також зазначив, що Повітряні сили вже сформували список пілотів, яких можуть відправити на навчання.

Також він повідомив, що в Україні вже працюють над розробкою мережі аеродромів, які в подальшому можуть стати універсальними.

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