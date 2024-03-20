Переговори про вступ України до ЄС мають розпочатися до кінця червня, - Шмигаль

Переговори про вступ України до Європейського союзу мають розпочатися до кінця червня цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в ефірі телемарафону.
"Ми говоримо, що це має відбутися до кінця червня. Ми говоримо про це з лідерами ЄС, з лідерами європейських інституцій", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що зараз Бельгія головує в Раді ЄС, тому ця тема обговорювалася з прем'єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо.
"Ми зі свого боку зробили все, щоб процес переговорів почався не пізніше червня. Очікуємо рішення від партнерів. Маємо позитивний оптимізм щодо цього", - додав український прем'єр.
Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів ЄС на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу.
Фактично переговори про вступ України до ЄС наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.
Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.
Як раніше заявила в інтерв'ю РБК-Україна посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова, переговори можуть стартувати навесні.
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