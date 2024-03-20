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Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца июня, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры о вступлении Украины в Европейский союз должны начаться до конца июня этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в эфире телемарафона.

"Мы говорим, что это должно произойти до конца июня. Мы говорим об этом с лидерами ЕС, с лидерами европейских институций", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас Бельгия председательствует в Совете ЕС, поэтому эта тема обсуждалась с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

"Мы со своей стороны сделали все, чтобы процесс переговоров начался не позже июня. Ожидаем решения от партнеров. Есть положительный оптимизм по этому поводу", - добавил украинский премьер.

 

Вступление Украины в Евросоюз

Напомним, в декабре прошлого года лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Фактически, переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.

Еврокомиссия уже одобрила переговорную рамку для Украины по вступлению в ЕС.

Как ранее заявила в интервью РБК-Украина посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова, переговоры могут стартовать весной.

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Вступление в ЕСДенис ШмыгальЕвросоюз