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Переговори про вступ Туреччини до ЄС повинні відновитись, Анкара готова до цього, - Ердоган

Вівторок 22 липня 2025 11:25
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Переговори про вступ Туреччини до ЄС повинні відновитись, Анкара готова до цього, - Ердоган Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз (ЄС) повинен відновити переговори щодо інтеграції Туреччини оскільки потребує "такого динамічного та орієнтованого члена"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана, якого цитує Anadolu.

Як відзначив Ердоган, ЄС не повинен чекати й дня, щоб відновити та просунути переговори про вступ Туреччини.

"Ми очікуємо, що вони зрозуміють, що неможливо просунути відносини з тією амбівалентною позицією, яку ми бачили вже стільки разів раніше. З огляду на події в Європі та її околицях, а також розбіжності в думках всередині ЄС, стане зрозуміло, що союз потребує такого динамічного та орієнтованого на вирішення проблем члена, як Туреччина", - заявив він.

Президент Туреччини додав, що його країна готова до повноправного членства, а "звільнення від застарілих, нав'язливих політичних поглядів може стати кроком, який відкриє нову еру для ЄС"

Вступ Туреччини до ЄС

Туреччина подала заявку на вступ до Європейського Союзу ще в 1987 році, а статус країни-кандидата отримала в 1999 році. Переговори про членство офіційно розпочалися у 2005 році, проте з самого початку процес був складним через низку політичних, економічних і правових розбіжностей між Туреччиною та ЄС.

У наступні роки переговори фактично зупинилися. Причини - порушення прав людини, згортання демократії в Туреччині, конфлікт навколо Кіпру та охолодження відносин із європейськими країнами.

Варто додати, що лише у 2023-му Ердоган припускав, що його країна може "може розлучитися" з Європейським союзом.

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