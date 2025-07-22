Переговоры о вступлении Турции в ЕС должны возобновиться, Анкара готова к этому, - Эрдоган

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которого цитирует Anadolu.

Как отметил Эрдоган, ЕС не должен ждать и дня, чтобы возобновить и продвинуть переговоры о вступлении Турции.

"Мы ожидаем, что они поймут, что невозможно продвинуть отношения с той амбивалентной позицией, которую мы видели уже столько раз раньше. Учитывая события в Европе и ее окрестностях, а также разногласия во мнениях внутри ЕС, станет понятно, что союз нуждается в таком динамичном и ориентированном на решение проблем члене, как Турция", - заявил он.

Президент Турции добавил, что его страна готова к полноправному членству, а "освобождение от устаревших, навязчивых политических взглядов может стать шагом, который откроет новую эру для ЕС"