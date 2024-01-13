Переговори про вступ до ЄС: Київ і Брюссель готують пакет рішень на березень

Вона зазначила, що цього тижня розмовляла з Комісаром ЄС питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівером Варгеї. За її словами, сторони готують переговорні команди і максимальний пакет рішень на березень 2024 року щодо ухвалення переговорної рамки, підтвердження виконання Україною 4 пунктів зі звіту про розширення, а також "роботи по скринінгу".

"Ми домовилися, що ми представимо переговорні команди, і вони почнуть підготовку до формального відкриття переговорів. Сподіваюся зустрітися з ним (Варгеї. - ред.) через місяць і ми матимемо конкретний графік", - сказала Стефанішина.

Переговори України про вступ до ЄС

Європейська комісія 8 листопада 2023 року рекомендувала Європейській Раді розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Голова ЄК Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Київ виконав 90% необхідних для старту переговорів реформ.

14 грудня у Брюсселі відбувся саміт Євроради, під час якого лідери країн-членів спільноти схвалили початок переговорів про вступ України та Молдови в ЄС. Під час голосування прем'єр Угорщини Віктор Орбан залишив залу засідань і не блокував це рішення. Піти на такий вчинок його змусив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Водночас Угорщина має намір заблокувати переговори, оскільки вони нібито можуть завдати "збитків" Будапешту.

13 січня Київ з офіційним візитом відвідав міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне. Під час зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою, Сежурне пообіцяв підтримувати не просто інтеграцію в ЄС, а дотримання конкретних строків на цьому шляху.

Єврокомісія може наприкінці зими надати оцінку успіхам України в проведенні євроінтеграційних реформ, необхідних для вступу до ЄС. Від цього буде залежати початок переговорів щодо майбутнього членства країни у спільноті.

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