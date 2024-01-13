Переговоры о вступлении в ЕС: Киев и Брюссель готовят пакет решений на март

Она отметила, что на этой неделе разговаривала с Комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Варгеи. По ее словам, стороны готовят переговорные команды и максимальный пакет решений на март 2024 года касательно принятия переговорной рамки, подтверждения выполнения Украиной 4 пунктов из отчета о расширении, а также "работы по скринингу".

"Мы договорились, что мы представим переговорные команды, и они начнут подготовку к формальному открытию переговоров. Надеюсь встретиться с ним (Варгеи. - ред.) через месяц и мы будем иметь конкретный график", - сказала Стефанишина.

Переговоры Украины о вступлении в ЕС

Европейская комиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

14 декабря в Брюсселе прошел саммит Евросовета, в ходе которого лидеры стран-членов сообщества одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Во время голосования премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний и не блокировал это решение. Пойти на такой поступок его заставил канцлер Германии Олаф Шольц.

В то же время Венгрия может заблокировать переговоры, поскольку они якобы могут нанести "ущерб" Будапешту.

13 января Киев с официальным визитом посетил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, Сежурне пообещал поддерживать не просто интеграцию в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути.

Еврокомиссия может в конце зимы дать оценку успехам Украины в проведении евроинтеграционных реформ, необходимых для вступления в ЕС. От этого будет зависеть начало переговоров касательно будущего членства страны в сообществе.

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