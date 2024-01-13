RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Переговоры о вступлении в ЕС: Киев и Брюссель готовят пакет решений на март

Фото: готовятся переговорные команды и пакет решений по вступлению Украины в ЕС (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Украина и Европейский Союз готовят пакет решений и команды, чтобы в марте начать переговоры о вступлении нашей страны в евросообщество.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Она отметила, что на этой неделе разговаривала с Комиссаром ЕС по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливером Варгеи. По ее словам, стороны готовят переговорные команды и максимальный пакет решений на март 2024 года касательно принятия переговорной рамки, подтверждения выполнения Украиной 4 пунктов из отчета о расширении, а также "работы по скринингу".

"Мы договорились, что мы представим переговорные команды, и они начнут подготовку к формальному открытию переговоров. Надеюсь встретиться с ним (Варгеи. - ред.) через месяц и мы будем иметь конкретный график", - сказала Стефанишина.

Переговоры Украины о вступлении в ЕС

Европейская комиссия 8 ноября 2023 года рекомендовала Европейскому Совету начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Киев выполнил 90% необходимых для старта переговоров реформ.

14 декабря в Брюсселе прошел саммит Евросовета, в ходе которого лидеры стран-членов сообщества одобрили начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Во время голосования премьер Венгрии Виктор Орбан покинул зал заседаний и не блокировал это решение. Пойти на такой поступок его заставил канцлер Германии Олаф Шольц.

В то же время Венгрия может заблокировать переговоры, поскольку они якобы могут нанести "ущерб" Будапешту.

13 января Киев с официальным визитом посетил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне. Во время встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, Сежурне пообещал поддерживать не просто интеграцию в ЕС, а соблюдение конкретных сроков на этом пути.

Еврокомиссия может в конце зимы дать оценку успехам Украины в проведении евроинтеграционных реформ, необходимых для вступления в ЕС. От этого будет зависеть начало переговоров касательно будущего членства страны в сообществе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз