Переговори про Україну в Саудівській Аравії стартують найближчими днями, - Reuters

Офіційні особи США і Росії направляються до Саудівської Аравії, щоб почати переговори щодо України. Зустріч має відбутися найближчими днями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Видання пише, що переговори будуть спрямовані "на припинення майже трирічної війни Москви проти України". Про це журналістам повідомили в суботу, 15 лютого, американський законодавець і джерело, знайоме з планами.
Крім того, представник США Майкл Маккол розповів агентству Reuters, що держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушать до Саудівської Аравії.
"Поки не зрозуміло, з ким із Росії вони зустрінуться", - йдеться у статті.
У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Маккол заявив, що метою переговорів є організація зустрічі президента США Дональда Трампа, глави Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, "щоб нарешті принести мир і покласти край цьому конфлікту".
Джерело, обізнане про плани, підтвердило заплановані переговори в Саудівській Аравії між офіційними особами США і Росії.
15 лютого Politico повідомило, що команда президента США Дональда Трампа розпочне російсько-українські мирні переговори в Саудівській Аравії. До цього Bloomberg писав, що зустріч делегацій Росії та США з цього приводу відбудеться в Саудівській Аравії наступного тижня.
Крім того, ще 14 лютого повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію і Туреччину. При цьому зустріч із росіянами відкидали.
Також президент України Володимир Зеленський, який у п'ятницю зустрівся з віце-президентом США Джей Ді Венсом у Німеччині, заявив, що Україну не було запрошено на переговори в Саудівській Аравії, і Київ не буде взаємодіяти з Москвою без консультацій зі стратегічними партнерами.
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