Переговори про Україну в Саудівській Аравії стартують найближчими днями, - Reuters

Видання пише, що переговори будуть спрямовані "на припинення майже трирічної війни Москви проти України". Про це журналістам повідомили в суботу, 15 лютого, американський законодавець і джерело, знайоме з планами.

Крім того, представник США Майкл Маккол розповів агентству Reuters, що держсекретар США Марко Рубіо, радник із національної безпеки Майк Волц і спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф вирушать до Саудівської Аравії.

"Поки не зрозуміло, з ким із Росії вони зустрінуться", - йдеться у статті.

У кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки Маккол заявив, що метою переговорів є організація зустрічі президента США Дональда Трампа, глави Кремля Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, "щоб нарешті принести мир і покласти край цьому конфлікту".

Джерело, обізнане про плани, підтвердило заплановані переговори в Саудівській Аравії між офіційними особами США і Росії.