Переговоры об Украине в Саудовской Аравии стартуют в ближайшие дни, - Reuters

Издание со ссылкой на источники пишет, что переговоры будут направлены "на прекращение почти трехлетней войны Москвы против Украины".

Кроме того, конгрессмен США Майкл Маккол рассказал агентству Reuters, что госсекретарь США Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и спецпредставитель Белого дома по Ближнему Востоку Стив Уиткофф отправятся в Саудовскую Аравию.

"Пока не ясно, с кем из России они встретятся", - говорится в статье.

В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности Маккол заявил, что целью переговоров является организация встречи президента США Дональда Трампа, главы Кремля Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, "чтобы наконец принести мир и положить конец этому конфликту".

Источник, осведомленный о планах, подтвердил запланированные переговоры в Саудовской Аравии между официальными лицами США и России.