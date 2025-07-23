Переговори України та Росії у Стамбулі: що відомо на зараз

Переговори України та Росії заплановані на сьогодні в Стамбулі (Туреччина). Як очікується, зустріч відбудеться ввечері.
Що відомо про третій раунд переговорів України і РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.
За інформацією джерел РБК-Україна, головною темою третього раунду переговорів України з РФ буде зустріч лідерів.
Крім того, поінформоване джерело видання зазначило, що перед переговорами в Стамбулі українська делегація може провести ще одну зустріч. Ймовірно в Анкарі відбудеться зустріч з турецькою стороною, без росіян.
За даними джерел видання, українська сторона вже в Туреччині - частина в Анкарі, частина в Стамбулі.
До складу української делегації увійшли 14 осіб на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим. У списку, зокрема, представники ОП, МЗС, СБУ, розвідки, а також військові.
Із повним списком можна ознайомитися в окремому матеріалі.
Як очікується, переговори відбудуться у другій половині дня в Стамбулі (Туреччина) на території палацу Чіраган. Попередньо називають час 19:00.
Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація вже вилетіла до Туреччини, очолює її Володимир Мединський, склад делегації не змінювався.
Напередодні у зверненні президент Володимир Зеленський озвучив адженду зустрічі в Стамбулі. Ключовими для України темами він назвав:
Чим закінчилися попередні два раунди переговорів у Туреччині і чого очікувати від зустрічі сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.