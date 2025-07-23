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Переговори України та Росії у Стамбулі: що відомо на зараз

Фото: переговори України та РФ у Стамбулі заплановані на вечір (Getty Images)
Автор: Ірина Гамерська

Переговори України та Росії заплановані на сьогодні в Стамбулі (Туреччина). Як очікується, зустріч відбудеться ввечері.

Що відомо про третій раунд переговорів України і РФ - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне

  • час - попередньо переговори розпочнуться о 19:00
  • місце - зустріч запланована в палаці Чіраган у Стамбулі
  • глава української делегації - Рустем Умеров
  • глава делегації РФ - Володимир Мединський
  • джерела РБК-Україна: головна тема - зустріч лідерів
  • українська делегація проведе зустріч в Анкарі з турками

Буде зустріч в Анкарі?

За інформацією джерел РБК-Україна, головною темою третього раунду переговорів України з РФ буде зустріч лідерів. 

Крім того, поінформоване джерело видання зазначило, що перед переговорами в Стамбулі українська делегація може провести ще одну зустріч. Ймовірно в Анкарі відбудеться зустріч з турецькою стороною, без росіян.

За даними джерел видання, українська сторона вже в Туреччині - частина в Анкарі, частина в Стамбулі.

Зеленський затвердив склад делегації

До складу української делегації увійшли 14 осіб на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умеровим. У списку, зокрема, представники ОП, МЗС, СБУ, розвідки, а також військові.

Із повним списком можна ознайомитися в окремому матеріалі.

Переговори в Туреччині: місце і час

Як очікується, переговори відбудуться у другій половині дня в Стамбулі (Туреччина) на території палацу Чіраган. Попередньо називають час 19:00.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська делегація вже вилетіла до Туреччини, очолює її Володимир Мединський, склад делегації не змінювався.

Переговори РФ і України: теми зустрічі

Напередодні у зверненні президент Володимир Зеленський озвучив адженду зустрічі в Стамбулі. Ключовими для України темами він назвав:

  • звільнення наших людей із російського полону,
  • звільнення цивільних заручників,
  • повернення дітей, які були викрадені Росією,
  • припинення вогню,
  • організація зустрічі лідерів.

Чим закінчилися попередні два раунди переговорів у Туреччині і чого очікувати від зустрічі сьогодні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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