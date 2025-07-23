Переговоры Украины и России в Стамбуле: что известно на сейчас

Переговоры Украины и России запланированы на сегодня в Стамбуле (Турция). Как ожидается, встреча состоится вечером.
Что известно о третьем раунде переговоров Украины и РФ - в материале РБК-Украина ниже.
В состав украинской делегации вошли 14 человек во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В списке, в частности, представители ОП, МИД, СБУ, разведки, а также военные.
С полным списком можно ознакомиться в отдельном материале.
Как ожидается, переговоры пройдут во второй половине дня в Стамбуле (Турция) на территории дворца Чираган. Предварительно называется время 19:00.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация уже вылетела в Турцию, возглавляет ее Владимир Мединский, состав делегации не изменялся.
Накануне в обращении президент Владимир Зеленский озвучил адженду встречи в Стамбуле. Ключевыми для Украины темами он назвал:
Чем закончились предыдущие два раунда переговоров в Турции и чего ожидать от встречи сегодня - читайте в материале РБК-Украина.