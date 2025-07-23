Переговоры Украины и России в Стамбуле: что известно на сейчас

Главное

время - предварительно переговоры начнутся в 19:00

место - встреча запланирована во дворце Чираган в Стамбуле

глава украинской делегации - Рустем Умеров

глава делегации РФ - Владимир Мединский

Зеленский утвердил состав делегации

В состав украинской делегации вошли 14 человек во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым. В списке, в частности, представители ОП, МИД, СБУ, разведки, а также военные.

С полным списком можно ознакомиться в отдельном материале.

Переговоры в Турции: место и время

Как ожидается, переговоры пройдут во второй половине дня в Стамбуле (Турция) на территории дворца Чираган. Предварительно называется время 19:00.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российская делегация уже вылетела в Турцию, возглавляет ее Владимир Мединский, состав делегации не изменялся.

Переговоры РФ и Украины: темы встречи

Накануне в обращении президент Владимир Зеленский озвучил адженду встречи в Стамбуле. Ключевыми для Украины темами он назвал: