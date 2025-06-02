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Зеленський про російський "меморандум": схоже на ультимативні вимоги

Понеділок 02 червня 2025 19:58
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Зеленський про російський "меморандум": схоже на ультимативні вимоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Росія у своєму "меморандумі", ймовірно, повторила ультимативні вимоги. Таку інформацію отримали розвідки країн-партнерів України.

Про це у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами голови української держави, він поки що не бачив російського меморандуму особисто.

"Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі РФ", - додав президент.

Зеленський зазначив, що відкрито поділиться своєю думкою про "меморандум", коли його побачить.

Росія передала Україні "меморандум"

Нагадаємо, українські та російські чиновники сьогодні, 2 червня, провели другий раунд переговорів у Стамбулі.

Як повідомили джерела РБК-Україна, російська делегація через турецьких посередників передала українській свій "меморандум", в якому викладено її бачення завершення війни.

Глава російської делегації Володимир Мединський розповів, що "меморандум" складається з двох частин. У першій йдеться про "довгостроковий мир", а в другій - про припинення вогню.

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