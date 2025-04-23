Переговори по Україні: що кажуть у Трампа, Зеленського та Путіна про завершення війни

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З якими умовами на переговорах по Україні виступає США?

У якому разі Вашингтон може вийти із переговорів?

Які вимоги України?

Чи можливі двосторонні переговори Москви та Києва?

Позиція США: від спірних "мирних пропозицій" до загроз вийти з переговорів

Глава Білого дому Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір швидко завершити війну в Україні, виступаючи посередником у переговорах. Кілька днів тому президент США повідомив, що його зусилля щодо організації мирної угоди підходять до "кульмінації".

Трамп висловив сподівання, що Росія та Україна зможуть досягти угоди найближчим часом, наголосив, що США провели "дуже добрі зустрічі" з обома сторонами конфлікту.

Спілкуючись із журналістами у Білому домі у понеділок, 21 квітня, американський лідер пообіцяв, що повідомить подробиці про хід мирного врегулювання протягом трьох днів. Того ж дня стало відомо про підготовку до переговорів у Лондоні на 23 квітня за участю представників США, України та Європи.

Там планувалося обговорити повне припинення вогню. Також, за даними медіа, Київ під час зустрічі мав дати відповідь на "останню" пропозицію Вашингтона щодо досягнення миру.

Деталі цієї пропозиції, які напередодні зустрічі оприлюднили західні ЗМІ із посиланням на свої джерела у Білому домі, викликали резонанс.

У публікаціях кількох видань повідомлялося, що Трамп запропонував заморожування конфлікту по лінії фронту, юридичне визнання Криму російським, фактичне визнання всіх інших захоплених територій України, а також зняття санкцій із Росії.

Натомість Україні пропонували "надійну гарантію безпеки" за участю спеціальної групи європейських країн, компенсацію та допомогу на відновлення.

Докладніше про умови США для завершення війни можна прочитати у матеріалі "Мир на умовах США? Що ховається за "чесною пропозицією" для України та РФ".

Втім, переговори у Лондоні не відбулися. Великобританія скасувала зустріч у день її проведення, а напередодні стало відомо, що держсекретар Марко Рубіо, який мав представляти США, не зможе бути присутнім. За офіційними повідомленнями держдепартаменту, Рубіо був змушений скасувати поїздку через "логістичні проблеми в розкладі".

При цьому CNN написало, що держсекретар передумав їхати до Лондона після слів Володимира Зеленського про те, що Україна не визнає Крим російським.

Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)

Варто зазначити, що минулого тижня Марко Рубіо зробив гучну заяву про можливий вихід США із мирних переговорів щодо України. Незабаром слова держсекретаря підтвердив президент США. Дональд Трамп підкреслив, що якщо через позицію Росії чи України завдання завершення війни виявиться надто складним, то США відмовляться від ролі посередника.

"Це жорстока битва. А ми хочемо її зупинити. В ідеалі. Але якщо з якоїсь причини одна чи дві сторони дуже ускладнять це завдання, то ми просто скажемо: ну і безглуздо, ви дурні, ви жахливі люди. І ми просто скажемо: ми, мабуть, відмовитися. Але я сподіваюся, що нам не доведеться цього робити", – заявив голова Білого дому.

Сьогодні відмову США брати участь у переговорах також допустив віце-президент Джей Ді Венс. За його словами, "Україна і Росія повинні погодитися на запропоновану Америкою мирну пропозицію", інакше, за його словами, "Вашингтон вийде з переговорів".

Венс повторив раніше опубліковані в ЗМІ тези про заморожування конфлікту та можливу відмову України та Росії від певних територій.

Марко Рубіо, який проігнорував сьогоднішні переговори в Лондоні, також виступив із заявою. За його словами, США сподіваються на швидку угоду між Росією та Україною, але термінів не визначено.

Рубіо вважає, що конфлікт немає військового рішення, і обидві сторони не досягнуть всіх своїх цілей. США намагаються зрозуміти позиції сторін, але якщо розрив між ними надто великий, миру не судилося статися. Рішення – за Києвом та Москвою.

"Сподіваюся, ми досягнемо успіху, але зрештою це залежить не від нас. Це залежить від Росії та від України. Вони мають ухвалити рішення про те, що вони готові йти на зближення один з одним, і ми повинні почати бачити прогрес", – сказав Рубіо.

Умови України на переговорах щодо миру

У переговорному процесі для України залишається ключовим досягнення угоди про повне припинення вогню, що має стати відправною точкою для подальших кроків мирного врегулювання.

"Україна хоче швидкого справедливого миру для себе, але й безумовного припинення вогню як першого кроку до цього", – заявив президент Володимир Зеленський.

Він наголосив на готовності української сторони до негайного і повного припинення вогню, щонайменше по цивільних об'єктах.

За словами Зеленського, ця пропозиція відповідає ініціативі США від 11 березня про повне перемир'я, і ​​можлива лише за умови, що Росія припинить вбивства.

"Це має бути спільний перший пріоритет з усіма партнерами – збереження життів. Україна неодноразово говорила, що не виключає жодного із форматів, які можуть призвести до припинення вогню і надалі до справжнього миру. Припинення вбивств – це завдання номер один", – додав президент.

Фото: Володимир Зеленський прагне повного припинення вогню для початку переговорів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Коментуючи інформацію зі ЗМІ про "мирні пропозиції" США, зокрема про Крим і членство в НАТО, Зеленський заявив, що Україна юридично не визнає окупацію Криму: "Це – наша територія, територія народу України. Нам нема про що говорити на цю тему – це поза нашою Конституцією".

Щодо вступу до НАТО президент додав, що накласти вето на членство України в Альянс можуть тільки країни-учасниці.

"Чи є діалог США та Росії щодо України в НАТО? Упевнений, що є. Якщо хочуть зафіксувати, що Україна відмовляється від НАТО – у мене питання: а що на заміну? Які гарантії безпеки?", – зазначив він.

Зеленський вважає, що якщо Україна відмовляється від НАТО, США повинні надати рівноцінні гарантії безпеки.

Зазначимо, сьогодні на тлі зриву зустрічі на високому рівні в Лондоні перший віце-прем'єр та міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що Україна готова вести переговори, але не капітулювати, не ухвалить заморожений конфлікт і ніколи не визнає окупацію Криму.

"Україна готова до переговорів, але не до капітуляції. Не повинно бути жодної угоди, яка дасть Росії міцнішу основу, необхідну їй для перегрупування та повернення з більшою жорстокістю", – наголосила Свириденко.

"Двосторонні переговори": що заявляють у Кремлі та як реагує Київ

Кремлівський лідер Володимир Путін вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну припустив можливість "двосторонніх переговорів".

Саме так російський диктатор відреагував на пропозицію президента України Володимира Зеленського про припинення ударів по об'єктах громадянської інфраструктури на 30 днів.

Путін заявив, що з такою ініціативою "потрібно розібратися" і для обговорення питання допустив переговори з Києвом.

"З цією (пропозицією про перемир'я - ред.) потрібно розібратися, це все предмет для ретельного дослідження. Можливо, і у двосторонньому порядку, в результаті діалогу, ми цього не виключаємо", – сказав глава РФ.

Фото: Володимир Путін допустив двосторонні переговори (Getty Images)

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів у "будь-якому форматі", але лише після припинення вогню.

"Що стосується будь-яких переговорів – де результати? Якщо росіяни готові до повного припинення вогню, після повного припинення вогню, з розумінням на який термін ми готові до будь-якого формату переговорів з ними", – додав Зеленський.

Він також висловив думку, що росіяни бояться вести прямі переговори з Україною, попри натяки Кремля.

За словами Зеленського, ці сигнали можуть говорити або про страх, що США вийдуть із переговорного процесу, або навпаки – про бажання, щоб Вашингтон перестав у ньому брати участь.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Путін задля досягнення мирної угоди висловив готовність припинити війну на лінії фронту.

Як написало видання Financail Times, кремлівський диктатор сказав спецпосланнику президента США Стіву Віткоффу, що Росія може відмовитися від претензій на контрольовані Україною частини Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей у рамках угоди, але наполягатиме на нейтралітеті України, зміні режиму влади та демілітаризації.

Проте прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав інформацію у публікації FT фейковою, а згодом зробив заяву, що Росія вимагає виведення українських військових із чотирьох областей України. За його словами, виконання цієї вимоги нібито "миттєво завершить війну".

Також речник Путіна наголосив, що Москва хоче нейтрального статусу України без вступу до НАТО та "визнання реальності" в питанні територій.

Нагадаємо, спецпредставник лідера США Стів Віткофф наприкінці цього тижня знову вирушить до Москви для продовження переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним.

При підготовці використовувалися: публікації Financial Times, Bloomberg, CNN, The Free Press, Axios, заяви глав держав та представників урядів.