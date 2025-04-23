Переговоры по Украине: что говорят у Трампа, Зеленского и Путина о завершении войны

Главное:

С какими условиями на переговорах по Украине выступает США?

В каком случае Вашингтон может выйти из переговоров?

Какие требования Украины?

Возможны ли двусторонние переговоры Москвы и Киева?

Позиция США: от спорных "мирных предложений" до угроз выйти из переговоров

Глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем намерении быстро завершить войну в Украине, выступая посредником в переговорах. Несколько дней назад президент США сообщил, что его усилия по организации мирного соглашения подходят к "кульминации".

Трамп выразил надежду, что Россия и Украина смогут достичь соглашения в ближайшее время, подчеркнув, что США провели "очень хорошие встречи" с обеими сторонами конфликта.

Общаясь с журналистами в Белом доме в понедельник, 21 апреля, американский лидер пообещал, что сообщит подробности о ходе мирного урегулирования в течение трех дней. В тот же день стало известно о подготовке к переговорам в Лондоне на 23 апреля при участии представителей США, Украины и Европы.

На них планировалось обсудить полное прекращение огня. Также, по данным медиа, Киев во время встречи должен был дать ответ на "последнее" предложения Вашингтона по достижению мира.

Детали этого предложения, которые накануне встречи обнародовали западные СМИ со ссылкой на свои источники в Белом доме, вызвали резонанс.

В публикациях нескольких изданий сообщалось, что Трамп предложил замораживание конфликта по линии фронта, юридическое признание Крыма российским, фактическое признание всех других захваченных территорий Украины, а также снятие санкций с России.

Взамен Украине предлагали "надежную гарантию безопасности" с участием специальной группы европейских стран, компенсацию и помощь на восстановление.

Подробнее об условиях США для завершения войны можно прочесть в материале "Мир на условиях США? Что скрывается за "честным предложением" для Украины и РФ".

Впрочем, переговоры в Лондоне не состоялись. Великобритания отменила встречу в день ее проведения, а накануне стало известно, что госсекретарь Марко Рубио, который должен был представлять США, не сможет присутствовать. По официальным сообщениям госдепартамента, Рубио был вынужден отменить поездку из-за "логистических проблем в расписании".

При этом CNN написало, что госсекретарь передумал ехать в Лондон после слов Владимира Зеленского о том, что Украина не признает Крым российским.

Фото: госсекретарь США Марко Рубио (Getty Images)

Стоит отметить, что на прошлой неделе Марко Рубио сделал громкое заявление о возможном выходе США из мирных переговоров по Украине. Вскоре слова госсекретаря подтвердил и президент США. Дональд Трамп подчеркнул, что если из-за позиции России или Украины задача завершения войны окажется слишком сложной, то США откажутся от роли посредника.

"Это жестокая битва. А мы хотим ее остановить. В идеале. Но если по какой-то причине одна или две стороны очень осложнят эту задачу, то мы просто скажем: ну и глупо, вы дураки, вы ужасные люди. И мы просто скажем: мы, пожалуй, отказываемся. Но я надеюсь, что нам не придется этого делать", – заявил глава Белого дома.

Сегодня отказ США участвовать в переговорах также допустил вице-президент Джей Ди Вэнс. По его словам "Украина и Россия должны согласиться на предложенное Америкой мирное предложение", иначе, по его словам, "Вашингтон выйдет из переговоров".

Вэнс повторил ранее опубликованные в СМИ тезисы о заморозке конфликта и возможном отказе Украины и России от определенных территорий.

Марко Рубио, который проигнорировал сегодняшние переговоры в Лондоне, также выступил с заявлением. По его словам, США надеются на скорое соглашение между Россией и Украиной, но сроки не определены.

Рубио считает, что у конфликта нет военного решения, и обе стороны не достигнут всех своих целей. США пытаются понять позиции сторон, но если разрыв между ними слишком велик, миру не суждено случиться. Решение – за Киевом и Москвой.

"Надеюсь, мы добьемся успеха, но в конечном итоге это зависит не от нас. Это зависит от России и от Украины. Они должны принять решение о том, что они готовы идти на сближение друг с другом, и мы должны начать видеть прогресс", – сказал Рубио.

Условия Украины на переговорах по миру

В переговорном процессе для Украины остается ключевым достижение соглашения о полном прекращении огня, что должно стать отправной точкой для дальнейших шагов по мирному урегулированию.

"Украина хочет быстрого справедливого мира для себя, но и безусловного прекращения огня как первого шага к этому", – заявил президент Владимир Зеленский.

Он отметил готовность украинской стороны к немедленному и полному прекращению огня, по меньшей мере по гражданским объектам.

По словам Зеленского, это предложение соответствует инициативе США от 11 марта о полном перемирии, и возможно только при условии, что Россия прекратит убийства.

"Это должен быть общий первый приоритет со всеми партнерами – сохранение жизней. Украина неоднократно говорила, что не исключает ни одного из форматов, которые могут привести к прекращению огня и дальше к настоящему миру. Прекращение убийств - это задача номер один", – добавил президент.

Фото: Владимир Зеленский стремится к полному прекращению огня для начала переговоров (Виталий Носач, РБК-Украина)

Комментируя информацию из СМИ о "мирных предложениях" США, в частности, про Крым и членство в НАТО, Зеленский заявил, что Украина юридически не признает оккупацию Крыма: "Это – наша территория, территория народа Украины. Нам не о чем говорить на эту тему – это вне нашей Конституции".

Относительно вступления в НАТО, президент добавил, что наложить вето на членство Украины в Альянс могут только страны-участницы.

"Есть ли диалог США и России относительно Украины в НАТО? Уверен, что есть. Если хотят зафиксировать, что Украина отказывается от НАТО - у меня вопрос: а что на замену? Какие гарантии безопасности?", – отметил он.

Зеленский считает, что если Украина отказывается от НАТО, то США должны предоставить равноценные гарантии безопасности.

Отметим, сегодня на фоне срыва встречи на высоком уровне в Лондоне первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко заявила, что Украина готова вести переговоры, но не капитулировать, не примет замороженный конфликт и никогда не признает оккупацию Крыма.

"Украина готова к переговорам, но не к капитуляции. Не должно быть никакого соглашения, которое даст России более прочную основу, необходимую ей для перегруппировки и возвращения с большей жестокостью", – подчеркнула Свириденко.

"Двусторонние переговоры": что заявляют в Кремле и как реагирует Киев

Кремлевский лидер Владимир Путин впервые с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину допустил возможность "двусторонних переговоров".

Именно так российский диктатор отреагировал на предложение президента Украины Владимира Зеленского о прекращении ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней.

Путин заявил, что с такой инициативой "нужно разобраться" и для обсуждения вопроса допустил переговоры с Киевом.

"С этим (предложением о перемирии – ред.) нужно разобраться, это все предмет для тщательного исследования. Может быть, и в двустороннем порядке, в результате диалога, мы этого не исключаем", – сказал глава РФ.

Фото: Владимир Путин допустил двусторонние переговоры (Getty Images)

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам в "любом формате", но лишь после прекращения огня.

"Что касается любых переговоров – где результаты? Если русские готовы к полному прекращению огня, после полного прекращения огня, с пониманием на какой срок, мы готовы к любому формату переговоров с ними", – добавил Зеленский.

Он также выразил мнение, что россияне боятся вести прямые переговоры с Украиной, несмотря на намеки со стороны Кремля.

По словам Зеленского, эти сигналы могут говорить либо о страхе, что США выйдут из переговорного процесса, либо наоборот – о желании, чтобы Вашингтон перестал в нем участвовать.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин для достижения мирного соглашения выразил готовность прекратить войну на текущей линии фронта.

Как написало издание Financail Times, кремлевский диктатор сказал спецпосланнику президента США Стиву Виткоффу, что Россия может отказаться от претензий на контролируемые Украиной части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей в рамках соглашения, но будет настаивать на нейтралитете Украины, изменении режима власти и демилитаризации.

Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал информацию в публикации FT фейковой, и вскоре сделал заявление о том, что Россия требует вывода украинских военных из четырех областей Украины. По его словам, выполнение этого требования якобы "мгновенно завершит войну".

Также представитель Путина подчеркнул, что Москва хочет нейтрального статуса Украины без вступления в НАТО и "признания реальности" в вопросе территорий.

Напомним, спецпредставитель лидера США Стив Виткофф в конце этой недели снова отправится в Москву для продолжения переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным.

При подготовке использовались: публикации Financial Times, Bloomberg, CNN, The Free Press, Axios, заявления глав государств и представителей правительств.