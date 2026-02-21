Переговори України з РФ: Сирський розповів про своє завдання

Сирський підкреслив, що крім оборони стоїть також завдання звільнити території, якщо буде така можливість.

"До кінця переговорів моє завдання - що б не трапилося, своїми діями на полі бою запобігти глибокому просуванню противника до наших оборонних позицій і, за можливості, звільнити нашу територію", - сказав він.

Головком добив, що саме це забезпечить чесні переговори, які приведуть до справедливого миру.