Війна в Україні

Переговори України з РФ: Сирський розповів про своє завдання

Фото: Олександр Сирський (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Едуард Ткач

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що його завдання на час переговорів України і РФ полягає в тому, щоб не дати противнику просунутися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Le Monde.

Читайте також: Чи дійшли згоди Україна і РФ у Женеві: ексклюзивні деталі зустрічі та роль Мединського

Сирський підкреслив, що крім оборони стоїть також завдання звільнити території, якщо буде така можливість.

"До кінця переговорів моє завдання - що б не трапилося, своїми діями на полі бою запобігти глибокому просуванню противника до наших оборонних позицій і, за можливості, звільнити нашу територію", - сказав він.

Головком добив, що саме це забезпечить чесні переговори, які приведуть до справедливого миру.

 

Війна і переговори

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що, на його думку, війна в Україні не зайшла в глухий кут. Один із важливих чинників - це втрати Росії, які 2025 року вперше перевищили набір.к

Також варто відзначити тему переговорів. Днями 17-18 лютого в Женеві відбувся черговий раунд тристоронніх обговорень між Україною, США та РФ.

За підсумками цієї зустрічі військова група переговірників досягла прогресу в розумінні, як працюватиме припинення вогню. Однак політична частина зайшла в "глухий глухий кут" через позиції, які озвучив глава російської делегації Володимир Мединський.

Президент України Володимир Зеленський після цих переговорів повідомив, що в питанні Донбасу згоди не досягнуто. Тим не менш, у найближчі 10 днів має відбутися четвертий раз переговорів у Женеві.

Сьогодні глава держави зазначив, що на зустрічі 17-18 числа США побачили, що значних результатів немає саме через росіян. Такожвін обговорив із секретарем РНБО Рустемом Умеровим підготовку до нових переговорів і доручив йому завдання.

