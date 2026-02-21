Переговоры Украины с РФ: Сырский рассказал о своей задаче

Война и переговоры

Напомним, в этом же интервью главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что по его мнению, война в Украине не зашла в тупик. Один из важных факторов - это потери России, которые в 2025 году впервые превысили набор.к

Также стоит отметить тему переговоров. На днях 17-18 февраля в Женеве состоялся очередной раунд трехсторонних обсуждений между Украиной, США и РФ.

По итогам этой встречи военная группа переговорщиков достигла прогресса в понимании, как будет работать прекращение огня. Однако политическая часть зашла в "глухой тупик" из-за позиций, которые озвучил глава российской делегации Владимир Мединский.

Президент Украины Владимир Зеленский после этих переговоров сообщил, что в вопросе Донбасса согласия не достигнуто. Тем не менее, в ближайшие 10 дней должен состоятся четвертый раз переговоров в Женеве.

Сегодня глава государства отметил, что на встрече 17-18 числа США увидели, что значительных результатов нет именно из-за россиян. Также он обсудил с секретарем СНБО Рустемом Умеровым подготовку к новым переговорам и поручил ему задачу.