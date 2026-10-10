Переговори України, Європи і США у Маямі завершилися достроково, - ЗМІ

Переговори у Маямі

Нагадаємо, представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії, України та НАТО провели в Маямі переговори про деескалацію та завершення війни з Росією ще до зими.

Частину обговорення присвятили найнагальнішим питанням: як підготуватися до зими, зберегти стійкість енергосистеми та забезпечити експорт зерна.

Також сторони обговорили гарантії безпеки та довгострокові домовленості, які мають захистити Україну і Європу від нових війн. Окремою темою стали післявоєнна відбудова України, її економічне зростання та вступ до ЄС.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав переговори продуктивними. За його словами, вони допомогли визначити питання, які варто опрацювати перед наступним контактом США з Росією.

Водночас вчора стало відомо, що Мінфін США дозволив постачання російського дизелю - з нього зняли санкції до 7 квітня 2027 року.

Росія поставить на американський та світовий ринки мільйони тонн дизельного пального. Мінфін США вже видає тимчасову ліцензію, яка дозволить країні-агресорці розпочати поставки.