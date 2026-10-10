Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно, - СМИ

Переговоры в Майами

Напомним, представители США, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии, Украины и НАТО провели в Майами переговоры о деэскалации и завершении войны с Россией еще до зимы.

Часть обсуждения была посвящена самым важным вопросам: как подготовиться к зиме, сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить экспорт зерна.

Стороны обсудили гарантии безопасности и долгосрочные договоренности, которые должны защитить Украину и Европу от новых войн. Отдельной темой стали послевоенное восстановление Украины, ее экономический рост и вступление в ЕС.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф назвал переговоры продуктивными. По его словам, они помогли определить вопросы, которые следует проработать перед следующим контактом США с Россией.

В то же время стало известно, что Минфин США разрешил поставки российского дизеля - с него сняли санкции до 7 апреля 2027 года.

Россия поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного горючего. Минфин США уже выдает временную лицензию, которая позволит стране-агрессорке начать поставки.