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Завершити війну до зими: Віткофф розповів про переговори США, Європи та України

01:10 10.10.2026 Сб
1 хв
aimg Катерина Коваль
Завершити війну до зими: Віткофф розповів про переговори США, Європи та України Фото: спецпредставник президента США Стів Віткофф (Getty Images)
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Представники США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Єврокомісії, України та НАТО провели в Маямі переговори про деескалацію та завершення війни з Росією ще до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпосланця президента США Стіва Віткоффа в соцмережі X.

Частину обговорення присвятили найнагальнішим питанням: як підготуватися до зими, зберегти стійкість енергосистеми та забезпечити експорт зерна.

Також сторони обговорили гарантії безпеки та довгострокові домовленості, які мають захистити Україну і Європу від нових війн. Окремою темою стали післявоєнна відбудова України, її економічне зростання та вступ до ЄС.

Віткофф назвав переговори продуктивними. За його словами, вони допомогли визначити питання, які варто опрацювати перед наступним контактом США з Росією.

Учасники зустрічі підтвердили, що й надалі шукатимуть дипломатичний шлях до сталого миру.

Українська делегація прилетіла до Флориди з дводенним візитом. Президент України Володимир Зеленський розраховував, що першим кроком до припинення вогню може стати енергетичне перемир'я. Однак переговори затьмарила дизельна угода президента США Дональда Трампа з Москвою, яку Зеленський назвав нечесною, заявивши, що українську команду використовують як ширму.

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