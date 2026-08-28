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Переговори ЦРУ в Москві у Польщі сприйняли як привід посилювати оборону

12:17 28.08.2026 Пт
1 хв
У Польщі не схильні вірити обіцянкам Кремля
aimg Валерія Абабіна
Переговори ЦРУ в Москві у Польщі сприйняли як привід посилювати оборону Фото: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
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Переговори директора ЦРУ в Москві у Польщі розцінили як привід прискорити оборону. У Варшаві нагадали, що обіцянку не нападати Росія вже давала перед вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Запевненням Росії про те, що вона не нападатиме на НАТО, не варто довіряти. На це відреагував віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення про переговори директора ЦРУ в Москві.

За його словами, шпигуни Путіна, вочевидь, сказали директору ЦРУ, що той не провокуватиме НАТО. Політик нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення Кремль уже давав подібні запевнення.

"Путін сказав директору ЦРУ президента Байдена, що не вторгатиметься в Україну", - зазначив Сікорський.

На цьому тлі глава польської дипломатії закликав пришвидшити оборонну підготовку.

Нагадаємо, цього тижня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив таємний візит до Москви - за даними ЗМІ, він застеріг Росію від нападів на НАТО. Згодом у Кремлі підтвердили переговори Реткліффа з російськими спецслужбами.

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