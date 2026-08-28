Переговори ЦРУ в Москві у Польщі сприйняли як привід посилювати оборону

Переговори директора ЦРУ в Москві у Польщі розцінили як привід прискорити оборону. У Варшаві нагадали, що обіцянку не нападати Росія вже давала перед вторгненням в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського .

Запевненням Росії про те, що вона не нападатиме на НАТО, не варто довіряти. На це відреагував віцепрем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, коментуючи повідомлення про переговори директора ЦРУ в Москві.

За його словами, шпигуни Путіна, вочевидь, сказали директору ЦРУ, що той не провокуватиме НАТО. Політик нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення Кремль уже давав подібні запевнення.

"Путін сказав директору ЦРУ президента Байдена, що не вторгатиметься в Україну", - зазначив Сікорський.

На цьому тлі глава польської дипломатії закликав пришвидшити оборонну підготовку.