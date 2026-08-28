ua en ru
Пт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Переговоры ЦРУ в Москве в Польше восприняли как повод усиливать оборону

12:17 28.08.2026 Пт
1 мин
В Польше не склонны верить обещаниям Кремля
aimg Валерия Абабина
Переговоры ЦРУ в Москве в Польше восприняли как повод усиливать оборону Фото: Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Переговоры директора ЦРУ в Москве в Польше расценили как предлог ускорить оборону. В Варшаве напомнили, что обещание не нападать Россия уже давала перед вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского.

Заверения России о том, что она не будет нападать на НАТО, не стоит доверять. На это отреагировал вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, комментируя сообщения о переговорах директора ЦРУ в Москве.

По его словам, шпионы Путина, очевидно, сказали директору ЦРУ, что тот не будет провоцировать НАТО. Политик напомнил, что в преддверии полномасштабного вторжения Кремль уже давал подобные заверения.

"Путин сказал директору ЦРУ президента Байдена, что не будет вторгаться в Украину", – отметил Сикорский.

На этом фоне глава польской дипломатии призвал ускорить оборонную подготовку.

Напомним, на этой неделе директор ЦРУ Джон Рэтклифф совершил тайный визит в Москву - по данным СМИ, он предостерег Россию от нападений на НАТО. Впоследствии в Кремле подтвердили переговоры Рэтклиффа с российскими спецслужбами.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сикорский Российская Федерация ЦРУ
Новости
Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, есть раненые (фото, видео)
Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье, есть раненые (фото, видео)
Аналитика
Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Дыра в бюджете Минобороны: где Украина возьмет 27 млрд долларов на армию