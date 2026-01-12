Переговори з США у вирішальній фазі, готуємо підпис документів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заслухав детальну доповідь переговорної групи щодо контактів з американською стороною та доручив фіналізувати документ про гарантії безпеки для України від Сполучених Штатів.
Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на допис Зеленського в Telegram.
За словами Зеленського, сторони обговорили графік роботи на найближчі два тижні - заплановані зустрічі, підготовку документів і можливе підписання домовленостей.
Президент доручив завершити роботу над документом щодо безпекових гарантій і передати його на розгляд на найвищому рівні.
"Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", - наголосив Зеленський.
Окрему увагу під час наради приділили документам щодо відбудови та економічного розвитку України. Президент доручив прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепрем’єр-міністру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід і експертизу всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США, а також тристоронніх домовленостей у форматі Україна - Європа - Америка.
Також визначено параметри механізмів використання коштів на відбудову, які надходитимуть від міжнародних партнерів.
Зеленський зазначив, що американська сторона перебуває в комунікації з Росією щодо базової політичної рамки для завершення війни.
"Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися", - підкреслив президент.
Глава держави також наголосив на важливості посилення санкцій проти тіньового флоту РФ, фінансових схем обходу обмежень та необхідності максимального обмеження експортних доходів Росії у разі продовження війни.
Зеленський подякував усім партнерам, які допомагають Україні захищати життя громадян і підтримують дипломатичні зусилля для досягнення справедливого миру.
"Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку", - підсумував президент.
Україна продовжує перемовини про мир разом із європейськими та американськими партнерами. Зокрема, в Парижі відбулася зустріч "коаліції охочих" на рівні лідерів, за результатами якої Київ, Париж і Лондон підписали декларацію про наміри щодо розміщення західного контингенту на території України.
Крім того, Зеленський та президент США Дональд Трамп, за інформацією джерел, на 90% узгодили американський мирний план. Очікується, що документ можуть винести на всеукраїнський референдум.
У середу, 7 січня, в Парижі помітили спецпредставника Кремля Кирила Дмитрієва. За даними ЗМІ, його приймали в посольстві США. Як повідомляло видання Axios, радники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися з Дмитрієвим для обговорення американського мирного плану щодо України