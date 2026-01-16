Переговори США з Данією і Гренландією відбуватимуться раз на два-три тижні

За її словами, сторони домовилися створити окрему робочу групу, яка займатиметься технічними аспектами можливих домовленостей. Саме в цьому форматі й планується продовження консультацій із чітким графіком зустрічей.

Коментар Левітт прозвучав після переговорів у Білому домі за участю віцепрезидента США Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена.

Після зустрічі глава МЗС Данії визнав, що між сторонами зберігаються принципові розбіжності щодо майбутнього Гренландії, однак діалог вирішили не припиняти.

Водночас Левітт наголосила, що можливе розміщення військових з європейських країн на острові не вплине на наміри президента США Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією.