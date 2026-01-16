Переговори США з Данією і Гренландією відбуватимуться раз на два-три тижні

США планують регулярно проводити переговори з Данією та Гренландією - орієнтовно раз на два-три тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Білого дому Керолайн Лівітт.
За її словами, сторони домовилися створити окрему робочу групу, яка займатиметься технічними аспектами можливих домовленостей. Саме в цьому форматі й планується продовження консультацій із чітким графіком зустрічей.
Коментар Левітт прозвучав після переговорів у Білому домі за участю віцепрезидента США Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо та міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена.
Після зустрічі глава МЗС Данії визнав, що між сторонами зберігаються принципові розбіжності щодо майбутнього Гренландії, однак діалог вирішили не припиняти.
Водночас Левітт наголосила, що можливе розміщення військових з європейських країн на острові не вплине на наміри президента США Дональда Трампа щодо встановлення контролю над Гренландією.
Нагадаємо, 7 січня прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявляла, що президент США Дональд Трамп хоче купити Гренландію.
За її словами, також американський лідер не відкидає можливість військового сценарію в контексті його планів приєднати острів до США.
Згодом з'явилась інформація, що США можуть заплатити до 700 млрд доларів для того, щоб купити Гренландію. Держсекретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію.
Три джерела розповіли телеканалу NBC News, що оцінку вартості Гренландії підготували вчені та колишні американські чиновники в рамках опрацювання прагнення президента США Дональда Трампа купити острів. Така сума перевищує половину річного бюджету Пентагону і пов'язана з пріоритетами у сфері нацбезпеки для Трампа.
Президент США Дональд Трамп закликає передати Гренландію під контроль США для розміщення там системи ПРО "Золотий купол", побоюючись російської та китайської загрози.
При цьому Данія намагається зберегти суверенітет над островом, пропонуючи США та НАТО компроміс - розширення військової присутності та проведення масштабних навчань у 2026 році замість політичних поступок.