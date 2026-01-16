Переговоры США с Данией и Гренландией будут проходить раз в две-три недели

По ее словам, стороны договорились создать отдельную рабочую группу, которая будет заниматься техническими аспектами возможных договоренностей. Именно в этом формате и планируется продолжение консультаций с четким графиком встреч.

Комментарий Левитт прозвучал после переговоров в Белом доме с участием вице-президента США Джей Ди Венса, госсекретаря Марко Рубио и министра иностранных дел Дании Ларса Льокке Расмуссена.

После встречи глава МИД Дании признал, что между сторонами сохраняются принципиальные разногласия относительно будущего Гренландии, однако диалог решили не прекращать.

В то же время Левитт подчеркнула, что возможное размещение военных из европейских стран на острове не повлияет на намерения президента США Дональда Трампа по установлению контроля над Гренландией.