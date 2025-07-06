Переговори щодо заручників: ХАМАС висунув Ізраїлю неприйнятні умови

Ізраїльська сторона розкритикувала нові зміни ХАМАС до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Зазначається, що в неділю, 6 липня, переговорна делегація Ізраїлю вирушить до Катару для участі в переговорах з угрупованням ХАМАС щодо звільнення заручників.
Натомість, палестинський рух вніс до проекту угоди низку змін, що може створити додаткові складнощі у переговорному процесі.
"Зміни, які ХАМАС намагається внести до катарської пропозиції, були передані нам минулої ночі та є неприйнятними для Ізраїлю", - заявили в Канцелярії ізраїльського прем'єра.
За словами джерела видання, палестинське угруповання вимагає включити до угоди три ключові зміни, щоб у домовленості було зазначено:
Армія оборони Ізраїлю має відвести війська на позиції, які вона займала до зриву попереднього перемир’я в березні.
У п'ятницю, 4 липня, ХАМАС позитивно відреагував на пропозицію США щодо перемир'я в Секторі Газа та заявив про готовність негайно розпочати переговори.
В понеділок, 7 липня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відвідає за офіційним візитом США, де заплановані переговори з президентом Дональдом Трампом. Білий дім закликає Єрусалим припинити військові дії в анклаві та домогтися звільнення заручників ХАМАС.
За даними ЗМІ, Трамп і Нетаньягу погодили план врегулювання ситуації на Близькому Сході з 5 пунктів.
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