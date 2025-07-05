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ХАМАС дав відповідь щодо перемир'я в Газі: готові почати переговори негайно

Субота 05 липня 2025 01:37
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ХАМАС дав відповідь щодо перемир'я в Газі: готові почати переговори негайно Фото: угода передбачає звільнення заручників і переговори про припинення вогню (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

ХАМАС підтримав пропозицію США про припинення вогню в Газі. Угруповання готове почати переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише агентство, у п'ятницю рух ХАМАС заявив, що в "позитивному дусі" відреагував на пропозицію про припинення вогню в Газі, яку висунули США.

Угруповання готове вступити в переговори щодо реалізації угоди, яка передбачає звільнення заручників і переговори про припинення конфлікту.

На офіційному сайті руху сказано, що ХАМАС завершив внутрішні консультації, а також обговорення "з палестинськими фракціями і силами щодо останньої пропозиції посередників щодо припинення агресії проти нашого народу в Газі".

"Рух надіслав братнім посередникам свою відповідь, яка була охарактеризована позитивним настроєм. ХАМАС повністю готовий з усією серйозністю негайно приступити до нового раунду переговорів щодо механізму реалізації цієї структури", - йдеться в заяві.

Водночас палестинський представник угруповання бойовиків, пов'язаного з ХАМАС, заявив, що зберігається стурбованість щодо:

  • гуманітарної допомоги;
  • проходу через контрольно-пропускний пункт Рафах до Єгипту;
  • ясності щодо графіка виведення ізраїльських військ.

Reuters пише, що це свідчить про потенційні проблеми, з якими все ще стикаються сторони конфлікту.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про "остаточну пропозицію" щодо 60-денного припинення вогню в майже 21-місячній війні між Ізраїлем і ХАМАС, заявивши, що очікує на відповідь від сторін у найближчі години.

Крім того, у вівторок він написав у соцмережах, що Ізраїль погодився "на необхідні умови для завершення" 60-денного припинення вогню, протягом якого буде докладено зусиль щодо припинення війни союзника США в палестинському анклаві.

Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху поки що не коментував заяву Трампа, і у своїх публічних заявах сторони залишаються далекими одна від одної.

Нетаньяху зустрінеться з Трампом

Нагадаємо, днями Bloomberg написало, що в понеділок Нетаньяху прибуде з візитом до Білого дому для зустрічі з Трампом.

"За словами ізраїльських і американських чиновників, (Нетаньяху зустрінеться з Трампом у Білому домі 7 липня - ред.), оскільки адміністрація (США - ред.) закликає свого союзника припинити воєнні дії в Газі та домогтися звільнення заручників, які залишилися, утримуваних ХАМАСом", - писало видання.

Крім того, у понеділок Білий дім заявив, що працює над датою зустрічі.

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ХАМАС Ізраїль Сполучені Штати Америки
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