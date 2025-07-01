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Нетаньяху прилетить на зустріч до Трампа в Білий дім: Bloomberg дізналося дату візиту

Вівторок 01 липня 2025 02:27
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Нетаньяху прилетить на зустріч до Трампа в Білий дім: Bloomberg дізналося дату візиту Фото: Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінеться наступного тижня з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що зустріч буде 7 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"За словами ізраїльських і американських чиновників, (Нетаньяху зустрінеться з Трампом у Білому домі 7 липня - ред.), оскільки адміністрація (США - ред.) закликає свого союзника припинити війну в Газі й домогтися звільнення заручників, яких залишилися, утримуваних ХАМАСом", - пише видання.

Раніше в понеділок Білий дім заявив, що працює над датою зустрічі.

Також відомо, що Рон Дермер, міністр стратегічних справ Ізраїлю, вирушив до Вашингтона для зустрічей з офіційними особами США і підготовки візиту Нетаньяху.

На додачу Bloomberg відзначає низку останніх подій. Зокрема те, що Трамп похвалив Нетаньяху за його керівництво 12-денною війною Ізраїлю проти Ірану, а також розкритикував судові розгляди проти прем'єр-міністра, назвавши їх "політичним полюванням на відьом".

Під час цієї війни Трамп за підтримки Нетаньяху віддав наказ завдати 22 червня ударів по трьох іранських ядерних об'єктах. Пізніше президент США заявив, що об'єкти були "знищені".

Минулого тижня Трамп сказав, що, на його думку, припинення вогню в Газі може бути "близьким", і угода може бути можливою протягом наступного тижня.

Додаткових подробиць, як може розгортатися угода, він не надав. Також Трамп не сказав, з ким він говорив про можливе припинення війни, яка почалася з нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, кілька днів тому Іsrael Hayom писало, що Трамп і Нетаньягу, ймовірно, узгодили план врегулювання ситуації на Близькому Сході. Він складається з 5 пунктів.

Детальніше про цей план - читай у матеріалі РБК-Україна.

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Нетаньяху Сполучені Штати Америки Ізраїль Дональд Трамп
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