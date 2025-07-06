Переговоры о заложниках: ХАМАС выдвинул Израилю неприемлемые условия

Израильская сторона раскритиковала новые изменения ХАМАС к проекту соглашения об освобождении заложников в Секторе Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Отмечается, что в воскресенье, 6 июля, переговорная делегация Израиля отправится в Катар для участия в переговорах с группировкой ХАМАС по освобождению заложников.
Зато палестинское движение внесло в проект соглашения ряд изменений, что может создать дополнительные сложности в переговорном процессе.
"Изменения, которые ХАМАС пытается внести в катарское предложение, были переданы нам прошлой ночью и являются неприемлемыми для Израиля", - заявили в Канцелярии израильского премьера.
По словам источника издания, палестинская группировка требует включить в соглашение три ключевых изменения, чтобы в договоренности было указано:
Армия обороны Израиля должна отвести войска на позиции, которые она занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.
В пятницу, 4 июля, ХАМАС положительно отреагировал на предложение США о перемирии в Секторе Газа и заявил о готовности немедленно начать переговоры.
В понедельник, 7 июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетит с официальным визитом США, где запланированы переговоры с президентом Дональдом Трампом. Белый дом призывает Иерусалим прекратить военные действия в анклаве и добиться освобождения заложников ХАМАС.
По данным СМИ, Трамп и Нетаньяху согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке из 5 пунктов.
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