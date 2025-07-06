Переговоры о заложниках: ХАМАС выдвинул Израилю неприемлемые условия

Отмечается, что в воскресенье, 6 июля, переговорная делегация Израиля отправится в Катар для участия в переговорах с группировкой ХАМАС по освобождению заложников.

Зато палестинское движение внесло в проект соглашения ряд изменений, что может создать дополнительные сложности в переговорном процессе.

"Изменения, которые ХАМАС пытается внести в катарское предложение, были переданы нам прошлой ночью и являются неприемлемыми для Израиля", - заявили в Канцелярии израильского премьера.

По словам источника издания, палестинская группировка требует включить в соглашение три ключевых изменения, чтобы в договоренности было указано:

переговоры по постоянному прекращению огня будут продолжаться до достижения соглашения;

гуманитарная помощь должна полностью восстановиться через механизмы, поддержанные ООН и другими международными гуманитарными организациями;

Армия обороны Израиля должна отвести войска на позиции, которые она занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.