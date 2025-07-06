RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Переговоры о заложниках: ХАМАС выдвинул Израилю неприемлемые условия

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Израильская сторона раскритиковала новые изменения ХАМАС к проекту соглашения об освобождении заложников в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Отмечается, что в воскресенье, 6 июля, переговорная делегация Израиля отправится в Катар для участия в переговорах с группировкой ХАМАС по освобождению заложников.

Зато палестинское движение внесло в проект соглашения ряд изменений, что может создать дополнительные сложности в переговорном процессе.

"Изменения, которые ХАМАС пытается внести в катарское предложение, были переданы нам прошлой ночью и являются неприемлемыми для Израиля", - заявили в Канцелярии израильского премьера.

По словам источника издания, палестинская группировка требует включить в соглашение три ключевых изменения, чтобы в договоренности было указано:

  • переговоры по постоянному прекращению огня будут продолжаться до достижения соглашения;
  • гуманитарная помощь должна полностью восстановиться через механизмы, поддержанные ООН и другими международными гуманитарными организациями;

Армия обороны Израиля должна отвести войска на позиции, которые она занимала до срыва предыдущего перемирия в марте.

 

Переговоры Израиля и ХАМАС

В пятницу, 4 июля, ХАМАС положительно отреагировал на предложение США о перемирии в Секторе Газа и заявил о готовности немедленно начать переговоры.

В понедельник, 7 июля премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху посетит с официальным визитом США, где запланированы переговоры с президентом Дональдом Трампом. Белый дом призывает Иерусалим прекратить военные действия в анклаве и добиться освобождения заложников ХАМАС.

По данным СМИ, Трамп и Нетаньяху согласовали план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке из 5 пунктов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСИзраиль