Переговори щодо Запорізької АЕС зайшли в глухий кут, - Галущенко

"Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше - на демілітаризації станції, по-друге - виході із ЗАЕС працівників "Росатому". По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

При цьому у відповідь на це Україна отримали нікчемний указ російського диктатора Володимира Путіна про те, що Запорізька АЕС - це нібито "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція".

Галущенко також зазначив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на станції, тривожні сигнали. Так, росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", - сказав міністр.

Нагадаємо, Галущенко зазначав, що Україна була за крок від катастрофи, як на Фукусімі через захоплення росіянами Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялося, що окупанти влаштовують на Запорізьку АЕС людей без відповідної освіти.

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