UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Переговори щодо Запорізької АЕС зайшли в глухий кут, - Галущенко

Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Дипломатичні кроки щодо повернення Запорізької атомної електростанції під контроль України наразі не принесли успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

"Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше - на демілітаризації станції, по-друге - виході із ЗАЕС працівників "Росатому". По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом", - сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

При цьому у відповідь на це Україна отримали нікчемний указ російського диктатора Володимира Путіна про те, що Запорізька АЕС - це нібито "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція".

Галущенко також зазначив, що Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на станції, тривожні сигнали. Так, росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", - сказав міністр.

Нагадаємо, Галущенко зазначав, що Україна була за крок від катастрофи, як на Фукусімі через захоплення росіянами Запорізької АЕС.

Раніше повідомлялося, що окупанти влаштовують на Запорізьку АЕС людей без відповідної освіти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСГерман ГалущенкоМинэнерго