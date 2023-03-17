Переговори про продовження зернової угоди продовжуються. Київ та Москва розходяться щодо термінів

Переговори про продовження угоди, яка дозволяє безпечний експорт зерна з портів чорноморських портів України, тривають у Женеві. Термін угоди спливає завтра.

Про це повідомило представництво ООН у Женеві, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Чорноморська зернова ініціатива, схвалена у липні минулого року, була спрямована на запобігання глобальній продовольчій кризі, дозволяючи безпечно експортувати українське зерно, заблоковане російським вторгненням, із портів Великої Одеси.

Росія неодноразово наполягала, зокрема й уранці 17 березня, на продовженні угоди лише на 60 днів. Москва стверджує, що правочин не дозволив експортувати російську сільськогосподарську продукцію, яка досі перебуває під західними санкціями.

Київ каже, що за умов початкової угоди зазначено, що мінімальний термін продовження становить 120 днів. Українські офіційні особи раніше висловлювали надію, що угода може бути продовжена на рік та розширена за рахунок включення Миколаївського порту.

ООН закликала продовжити угоду на 120 днів