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У Женеві розпочалися переговори ООН з Росією щодо продовження зернової угоди

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Швейцарія, Понеділок 13 березня 2023 14:00
У Женеві розпочалися переговори ООН з Росією щодо продовження зернової угоди Фото: переговори про продовження зернової угоди розпочалися в Женеві (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

У Женеві розпочалися переговори між офіційними особами ООН та заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Вершиніним щодо можливого продовження угоди про безпечний експорт зерна з чорноморських портів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Чорноморська зернова ініціатива, спрямована на запобігання глобальній продовольчій кризі, дозволяючи безпечно експортувати українське зерно, заблоковане російським вторгненням, із трьох портів.

Зернова угода була укладена у липні та продовжена на 120 днів у листопаді. Її термін спливає 18 березня.

Москва вже заявляла, що погодиться на продовження лише в тому випадку, якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, буде знято. Але багато дипломатів і високопосадовців, у тому числіміністра оборони Туреччини Хулусі Акар , з оптимізмом дивляться на те, що угоду буде продовжено.

Російські офіційні особи заявляють, що хоча експорт сільськогосподарської продукції країни не піддавався прямому обмеженню з боку Заходу, санкції щодо його платіжної, логістичної та страхової галузей створили бар'єр для можливості експортувати власне зерно і добрива.

Представник ООН з питань торгівлі Ребека Грінспан та керівник служби допомоги Мартін Гріффітс прибули до європейської штаб-квартири ООН у Женеві у понеділок вранці, не зробивши жодних коментарів.

Два джерела, які брали участь у переговорах, повідомили, що спочатку вони мали тривати лише один день, але за необхідності можуть бути продовжені.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна наполягає на безстроковому продовженні зернової угоди , але, можливо, її буде продовжено на короткий термін – чотири місяці.

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