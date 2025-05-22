Переговори щодо припинення вогню в Україні можуть затягнутися на місяці, - Мерц

Відповідну заяву Мерц зробив у Вільнюсі, куди прибув на "інавгурації" розгорнутої у Литві 45-ї механізованої бригади Німеччини.

Канцлер заявив, що "немає ілюзій" щодо війни РФ проти України і що "швидкого вирішення немає".

"Це процес, який тільки розпочався і може тривати ще багато тижнів, можливо, навіть місяців", - сказав Мерц.

Він додав, що Німеччини наполягає на дипломатичному врегулюванні війни, але "знаємо, що не можемо досягти цього за короткий проміжок часу". Мерц також вказав на важливість єдності Заходу. За його словами, координація з партнерами ЄС та зв'язок із законодавцями США залишатимуться центральними елементами німецької стратегії.

"Америка також зацікавлена ​​в тому, щоб ми продовжували рухатися вперед разом", - наголосив Мерц, додавши, що його розмови з членами Конгресу США продемонстрували широку підтримку продовження альянсу.