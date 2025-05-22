Переговоры о прекращении огня в Украине могут затянуться на месяцы, - Мерц

Соответствующее заявление Мерц сделал в Вильнюсе, куда прибыл на "инаугурацию" развернутой в Литве 45-й механизированной бригады Германии.

Канцлер заявил, что "нет иллюзий" по войне РФ против Украины и что "быстрого решения нет".

"Это процесс, который только начался и может длиться еще много недель, возможно, даже месяцев", - сказал Мерц.

Он добавил, что Германия настаивает на дипломатическом урегулировании войны, но "знаем, что не можем достичь этого за короткий промежуток времени". Мерц также указал на важность единства Запада. По его словам, координация с партнерами ЕС и связь с законодателями США будут оставаться центральными элементами немецкой стратегии.

"Америка также заинтересована в том, чтобы мы продолжали двигаться вперед вместе", - подчеркнул Мерц, добавив, что его разговоры с членами Конгресса США продемонстрировали широкую поддержку продолжения альянса.