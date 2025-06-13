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Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди

П'ятниця 13 червня 2025 13:29
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Трамп пригрозив Ірану новими ударами, якщо не буде угоди Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Іран повинен укласти угоду, якщо бажає уникнути наступних запланованих атак Ізраїля, які будуть ще жорсткішими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Білого дому Дональда Трампа в соціальній мережі Truth.

Як відзначив Трамп, він давав Ірану шанс укласти угоду та закликав Тегеран "просто зробити це". Водночас погрожував тим, що Штати виробляють "найкраще та найсмертоносніше" військове обладнання, яким користується Ізраїль.

"Деякі іранські прихильники жорсткої лінії говорили сміливо, але вони не знали, що має статися. Зараз вони всі мертві, і ситуація тільки погіршуватиметься! Вже було багато смертей і руйнувань, але ще є час, щоб покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще жорстокішими", - додав він.

Голова Білого дому закликав Тегеран укласти угоду, щоб "врятувати те", що коли було відомо як Іранська імперія.

"Більше ніяких смертей, ніяких руйнувань, просто зробіть це, перед тим, як буде запізно", - заявив Трамп.

Ізраїль атакував Іран

У 2025-му США та Іран розпочали серію посередніх переговорів щодо статусу іранської програми збагачення урану. Вашингтон вимагав її повної зупинки, а Тегеран готував зустрічну пропозицію. Зрештою прогрес у діалозі загальмувався.

У ніч на 13 червня авіація Ізраїля, в рамках операції "Левиний народ", завдала низку ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану. Під час атаки було уражено найбільший об'єкт збагачення урану в районі Натанза.

Деталі нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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