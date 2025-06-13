Трамп похизувався після ударів Ізраїля: іранці самі мені телефонують

Після серії потужних ударів з боку Ізраїлю представники Ірану нібито самі почали шукати нові шляхи для переговорів щодо ядерної угоди.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Сьогодні журналісти видання запитали Трампа, чи вважає він, що переговори з Іраном щодо його ядерної програми можуть продовжуватися.

"Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них може бути ще одна можливість. Побачимо", - сказав він.

Однак, на запитання, чому, на його думку, Іран захоче укласти угоду зараз, після ізраїльських ударів, Трамп зазначив, що іранці самі звертаються до нього з такою пропозицією.

"Вони телефонують мені, щоб я виступив", - сказав Трамп.

Проте, коли його попросили назвати того, хто саме телефонував, він ухилився від прямої відповіді.

"Ті самі люди, з якими ми працювали минулого разу... Багато з них зараз мертві", - пояснив він.

Крім того, видання зауважило, що Трамп, ймовірно, був задоволений тим, як Ізраїль здійснив удари.