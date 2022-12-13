ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Переговори з РФ про обмін ув'язненими не змінюють позицій щодо України, - Білий дім

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 13 грудня 2022 02:20
Переговори з РФ про обмін ув'язненими не змінюють позицій щодо України, - Білий дім Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не мають наміру змінювати політику щодо України заради звільнення з російської в'язниці американського громадянина Пола Уілана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Салліван вказав на безпрецедентний тиск США на Росію.

"Якщо ваше питання має на увазі, що ми змінимо підходи до України або щось на зразок того, то відповідь - ні. Ми не змінюватимемо підходів щодо України", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

Нагадаємо, що 8 грудня США звільнили зірку Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер з російської в'язниці в рамках обміну на продавця зброєю з РФ Віктора Бута.

Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен хотів обговорити обмін ув'язненими із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це мала стати перша розмова з початку повномасштабної війни в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білий дім
NEWS
Зеленський про надію окупанта на блекаут: і без світла знаємо, куди стріляти
Зеленський про надію окупанта на блекаут: і без світла знаємо, куди стріляти
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство