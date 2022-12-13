Переговори з РФ про обмін ув'язненими не змінюють позицій щодо України, - Білий дім
США не мають наміру змінювати політику щодо України заради звільнення з російської в'язниці американського громадянина Пола Уілана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана.
Салліван вказав на безпрецедентний тиск США на Росію.
"Якщо ваше питання має на увазі, що ми змінимо підходи до України або щось на зразок того, то відповідь - ні. Ми не змінюватимемо підходів щодо України", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.
Нагадаємо, що 8 грудня США звільнили зірку Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер з російської в'язниці в рамках обміну на продавця зброєю з РФ Віктора Бута.
Раніше повідомлялося, що держсекретар США Ентоні Блінкен хотів обговорити обмін ув'язненими із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це мала стати перша розмова з початку повномасштабної війни в Україні.
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