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Переговоры с РФ об обмене заключенными не меняют позиций по Украине, - Белый дом

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Вашингтон, Вторник 13 декабря 2022 02:20
Переговоры с РФ об обмене заключенными не меняют позиций по Украине, - Белый дом Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США не намерены менять политику по Украине ради освобождения из российской тюрьмы американского гражданина Пола Уилана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.

Салливан указал на беспрецедентное давление США на Россию.

"Если ваш вопрос подразумевает, что мы изменим подходы к Украине или что-то вроде того, то ответ - нет. Мы не будем менять подходов к Украине", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, что 8 декабря США освободили звезду Женской национальной баскетбольной лиги (WNBA) Бриттни Грайнер из российской тюрьмы в рамках обмена на продавца оружием из РФ Виктора Бута.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен хотел обсудить обмен заключенными с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это должен был стать первый разговор с начала полномасштабной войны в Украине.

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