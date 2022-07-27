ua ru
Ср, 27 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Блинкен впервые с начала вторжения РФ поговорит с Лавровым, но не об Украине

Новина українською →
Среда 27 июля 2022 22:23
Блинкен впервые с начала вторжения РФ поговорит с Лавровым, но не об Украине Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал свой первый с начала вторжения в Украину телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главной темой переговоров станут задержания нескольких американцев в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Блинкен заявил, что США разработали план обмена двух осужденных в России граждан США - Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, и звезду Женской национальной баскетбольной лиги Бриттни Грайнер, заключенной в тюрьму за хранение наркотиков.

Грайнер и Уилана намерены обменять на продавца оружия Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США за поддержку терроризма.

Именно этот план будет главной темой разговора Блинкена и Лаврова, который состоится в "ближайшие дни".

При этом, по информации Axios, стороны также хотят обсудить соглашение о "зерновых коридорах", которое было согласовано между Турцией, ООН, Россией и Украиной.

Ранее мы сообщали, что глава Госдепа США Энтони Блинкен отказывается вести диалог с РФ до окончания войны. Некоторые американские экс-дипломаты не согласны с такой позицией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Лавров
NEWS
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
Карта войны в Украине: что происходит на фронтах 27 июля
DAILY
"Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин
Юрий Дощатовспециальный корреспондент "Нафтогаз" вошел в дефолт. Компания не заплатила долг и обвинила в этом Кабмин