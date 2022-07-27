Блинкен впервые с начала вторжения РФ поговорит с Лавровым, но не об Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал свой первый с начала вторжения в Украину телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Главной темой переговоров станут задержания нескольких американцев в России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Блинкен заявил, что США разработали план обмена двух осужденных в России граждан США - Пола Уилана, задержанного по подозрению в шпионаже, и звезду Женской национальной баскетбольной лиги Бриттни Грайнер, заключенной в тюрьму за хранение наркотиков.
Грайнер и Уилана намерены обменять на продавца оружия Виктора Бута, который отбывает 25-летний срок в США за поддержку терроризма.
Именно этот план будет главной темой разговора Блинкена и Лаврова, который состоится в "ближайшие дни".
При этом, по информации Axios, стороны также хотят обсудить соглашение о "зерновых коридорах", которое было согласовано между Турцией, ООН, Россией и Украиной.
Ранее мы сообщали, что глава Госдепа США Энтони Блинкен отказывается вести диалог с РФ до окончания войны. Некоторые американские экс-дипломаты не согласны с такой позицией.
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