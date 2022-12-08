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США обміняли ув'язнену в РФ баскетболістку на російського продавця зброї

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Четвер 08 грудня 2022 15:32
США обміняли ув'язнену в РФ баскетболістку на російського продавця зброї Фото: Бріттні Грайнер, американська баскетболістка (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 8 грудня, США звільнили зірку Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер з російської в'язниці в рамках обміну на продавця зброї з РФ Віктора Бута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У коментарі виданню офіційний представник США розповів, що Грайнер наразі перебуває під опікою американських чиновників.

При цьому обмін не включав американця Пола Уілана, якого також вважають незаконно затриманим у Росії. Країна-агресор підозрює його у шпигунстві, він засуджений до 16 років колонії.

У CNN зазначають, що президент США Джо Байден виступить з екстреним повідомленням на тлі обміну ув'язненими, але ще невідома його тема. Американський лідер вже підтвердив обмін.

"Кілька хвилин тому я розмовляв з Бріттні Грайнер. Вона у безпеці. Вона в літаку. Вона на шляху додому", - розповів він.

У МЗС РФ також підтвердили обмін ув'язненими з США. За інформацією російського відомства, він стався в аеропорту Абу-Дабі.

Зазначимо, що Грайнер була засуджена в Росії за "зберігання наркотиків". Віктор Бут відбував 25-річний термін у США за підтримку тероризму.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен хотів обговорити обмін ув'язненими з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Це мала стати їхня перша розмова з початку повномасштабної війни в Україні.

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